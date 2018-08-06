Мир

У Путина признали, что запрещенный в Украине Стивен Сигал будет заниматься пропагандой

Американский актер Стивен Сигал, принявший российское гражданство и устроившийся на работу в МИД РФ, будет заниматься пропагандистской работой. Российский МИД обнародовал список обязанностей актера: Сигалу поручили заниматься сохранением в США связанных с Россией памятных мест, популяризировать наследие Русской Америки и других событий общей истории.

Официально должность Сигала называется «спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия». Работа не предусматривает материального вознаграждения, Сигал будет трудиться на общественных началах.

Кроме популяризаторской работы, Сигалу поручено укреплять «прямые контакты, взаимопонимание и доверие» между РФ и США, заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.

Напомним, Сигал получил российское гражданство осенью 2016 года. 66-летний актер снялся в 56 боевиках. На новой должности Сигал собрался работать до 5 августа 2020 года.