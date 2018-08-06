- 15:21 Львовские больницы: еще один пациент выбросился из окна
- 15:15 Застрявшим на Бали украинским туристам посоветовали не ходить поодиночке
- 15:15 В Запорожье подросток на чужом авто влетела в машину полиции
- 15:10 «А за «мусора» — ответишь»: под Одессой полицейский избил молодого человека
- 14:54 Google Maps при отправке геолокации будет прикреплять данные о заряде батареи
- 14:50 В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео
- 14:49 Скончался самый известный шеф-повар в мире
- 14:46 "Яндекс" объяснил, почему Путин врет
- 14:33 Названа дата боя Усик — Беллью
- 14:32 Известный ведущий скрывает свое местонахождение
У Путина признали, что запрещенный в Украине Стивен Сигал будет заниматься пропагандой
Американский актер Стивен Сигал, принявший российское гражданство и устроившийся на работу в МИД РФ, будет заниматься пропагандистской работой. Российский МИД обнародовал список обязанностей актера: Сигалу поручили заниматься сохранением в США связанных с Россией памятных мест, популяризировать наследие Русской Америки и других событий общей истории.
Официально должность Сигала называется «спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия». Работа не предусматривает материального вознаграждения, Сигал будет трудиться на общественных началах.
Кроме популяризаторской работы, Сигалу поручено укреплять «прямые контакты, взаимопонимание и доверие» между РФ и США, заниматься проектами в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.
Напомним, Сигал получил российское гражданство осенью 2016 года. 66-летний актер снялся в 56 боевиках. На новой должности Сигал собрался работать до 5 августа 2020 года.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”