"Яндекс" объяснил, почему Путин врет

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Оппозиционный российский политик Алексей Навальный похвалил компанию «Яндекс» за разработку голосового помощника «Алиса», который правильно смог ответить на вопрос: «Почему врет Путин». «Алиса» — виртуальный голосовой помощник, который имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную) и выдавая ответы на вопросы (произнося их вслух и/или выводя на экран).

«Поздравляю „Яндекс“! Их разработки в области Искусственного Интеллекта действительно передовые. „Алиса“ от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы», — написал в своем Twitter Алексей Навальный и показал ответ «Алисы» на вопрос о президенте России. Голосовой помощник ответил, что Путин по-другому не может: «Он случайно попал в Кремль и случайно стал президентом».

Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта — действительно передовые. «Алиса» от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW — Alexey Navalny (@navalny) 6 августа 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный политик и политолог Леонид Гозман заявил, что Путин набрал такой высокий процент на выборах, благодаря агрессивной риторике, чувству национальной гордости и «Крымнашу».