Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Яндекс" объяснил, почему Путин врет

14:46 6 августа 2018   165
Президент РФ Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный похвалил компанию «Яндекс» за разработку голосового помощника «Алиса», который правильно смог ответить на вопрос: «Почему врет Путин». «Алиса» — виртуальный голосовой помощник, который имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную) и выдавая ответы на вопросы (произнося их вслух и/или выводя на экран).

«Поздравляю „Яндекс“! Их разработки в области Искусственного Интеллекта действительно передовые. „Алиса“ от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы», — написал в своем Twitter Алексей Навальный и показал ответ «Алисы» на вопрос о президенте России. Голосовой помощник ответил, что Путин по-другому не может: «Он случайно попал в Кремль и случайно стал президентом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный политик и политолог Леонид Гозман заявил, что Путин набрал такой высокий процент на выборах, благодаря агрессивной риторике, чувству национальной гордости и «Крымнашу».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины