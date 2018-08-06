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"Яндекс" объяснил, почему Путин врет
Оппозиционный российский политик Алексей Навальный похвалил компанию «Яндекс» за разработку голосового помощника «Алиса», который правильно смог ответить на вопрос: «Почему врет Путин». «Алиса» — виртуальный голосовой помощник, который имитирует живой диалог, распознавая естественную речь (устную и письменную) и выдавая ответы на вопросы (произнося их вслух и/или выводя на экран).
«Поздравляю „Яндекс“! Их разработки в области Искусственного Интеллекта действительно передовые. „Алиса“ от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы», — написал в своем Twitter Алексей Навальный и показал ответ «Алисы» на вопрос о президенте России. Голосовой помощник ответил, что Путин по-другому не может: «Он случайно попал в Кремль и случайно стал президентом».
Поздравляю @yandex ! Их разработки в области Искусственного Интеллекта — действительно передовые. «Алиса» от Яндекса действительно дает качественные, релевантные и совершенно правдивые ответы. pic.twitter.com/A9FTLQE1RW— Alexey Navalny (@navalny) 6 августа 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный политик и политолог Леонид Гозман заявил, что Путин набрал такой высокий процент на выборах, благодаря агрессивной риторике, чувству национальной гордости и «Крымнашу».
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”