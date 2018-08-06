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Скончался самый известный шеф-повар в мире
В понедельник, 6 августа, в Женеве скончался самый известный шеф-повар в мире — француз Жоэль Робюшон. Ему было 73 года. Газета Le Figaro сообщает, что последние годы великий кулинар страдал онкологическим заболеванием. У него обнаружили раковую опухоль поджелудочной железы.
Жоэль Робюшон родился 7 апреля 1945 года в Пуатье в семье каменщика. Поваром начал работать в возрасте 15 лет. В 1974 году стал шеф-поваром в ресторане парижского отеля Concorde Lafayette. Свою первую мишленовскую звезду получил в 1978 году.
На данный момент в мире работает сеть из 25 ресторанов Робюшона. Эти заведения пользуются популярностью в Бангкоке, Гонконге, Париже, Бордо, Лондоне, Токио, Нью-Йорке, Монреале, Монако, Сингапуре и других городах. Практически все рестораны получили в разные годы мишленовские звезды. Робюшон собрал рекордное их количество — 32 звезды! Таким признанием не может похвастаться ни один другой шеф-повар в мире.
Робюшон являлся главным экспертом французской кухни. Он написал несколько книг с собственными рецептами. Вел кулинарные шоу на французском телевидении.
В 1989 году престижное издание Gault Millau присволило Жоэлю Робюшону титул лучшего шеф-повара столетия. Он был учителем известных поваров Гордона Рамзи, Эрика Рипера, Майкла Кейнза.
Робюшон был членом одной из масонских лож.
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