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В понедельник, 6 августа, в Женеве скончался самый известный шеф-повар в мире — француз Жоэль Робюшон. Ему было 73 года. Газета Le Figaro сообщает, что последние годы великий кулинар страдал онкологическим заболеванием. У него обнаружили раковую опухоль поджелудочной железы.

Жоэль Робюшон родился 7 апреля 1945 года в Пуатье в семье каменщика. Поваром начал работать в возрасте 15 лет. В 1974 году стал шеф-поваром в ресторане парижского отеля Concorde Lafayette. Свою первую мишленовскую звезду получил в 1978 году.

На данный момент в мире работает сеть из 25 ресторанов Робюшона. Эти заведения пользуются популярностью в Бангкоке, Гонконге, Париже, Бордо, Лондоне, Токио, Нью-Йорке, Монреале, Монако, Сингапуре и других городах. Практически все рестораны получили в разные годы мишленовские звезды. Робюшон собрал рекордное их количество — 32 звезды! Таким признанием не может похвастаться ни один другой шеф-повар в мире.

Робюшон являлся главным экспертом французской кухни. Он написал несколько книг с собственными рецептами. Вел кулинарные шоу на французском телевидении.

В 1989 году престижное издание Gault Millau присволило Жоэлю Робюшону титул лучшего шеф-повара столетия. Он был учителем известных поваров Гордона Рамзи, Эрика Рипера, Майкла Кейнза.

Робюшон был членом одной из масонских лож.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного шеф-повара Энтони Бурдена. Он покончил с собой в июне.