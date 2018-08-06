Происшествия

В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео

В центре Киева случился масштабный пожар — загорелось здание по улице Дмитриевской, 68. Объект представляет собой заброшенный детский сад, расположенный во дворе и окруженный новостройками-многоэтажками.

Видео с места пожара опубликовали очевидцы в Facebook. Как отмечают пользователи социальных сетей, не исключен умышленный поджог здания. Эта версия выглядит вероятной, поскольку здание детсада уже горело нынешним летом.

В районе сильное задымление. На месте событий работают Госслужба по чревычайным ситуациям, полицейские подразделения и бригады скорой помощи. Данных о пострадавших пока нет.

Напомним, 2 августа в Киеве вспыхнул крупный пожар в многоэтажке на Нивках. Горели балконы с пятого по восьмой этаж.

Фото и видео Киев Оперативный/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook