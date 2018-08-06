- 15:21 Львовские больницы: еще один пациент выбросился из окна
- 15:15 Застрявшим на Бали украинским туристам посоветовали не ходить поодиночке
- 15:15 В Запорожье подросток на чужом авто влетела в машину полиции
- 15:10 «А за «мусора» — ответишь»: под Одессой полицейский избил молодого человека
- 14:54 Google Maps при отправке геолокации будет прикреплять данные о заряде батареи
- 14:50 В центре Киева вспыхнул масштабный пожар: появились фото и видео
- 14:49 Скончался самый известный шеф-повар в мире
- 14:46 "Яндекс" объяснил, почему Путин врет
- 14:33 Названа дата боя Усик — Беллью
- 14:32 Известный ведущий скрывает свое местонахождение
Google Maps при отправке геолокации будет прикреплять данные о заряде батареи
Приложение Google Maps запустило новую функцию: теперь при распространении геолокации отправляется также информация о заряде аккумулятора смартфона.
Об этом сообщает The Verge.
Информация об уровне заряда может быть полезна в экстренных ситуациях. Человек, который получит от вас ссылку с геоданными, а также уровнем заряда смартфона, будет знать, по какой причине с вами нет связи.
Компания Google начала тестировать приложение еще в феврале 2018 года. Пользователи могут загрузить новую версию на iOS или Android уже сегодня.
Google Карты помогают быстро и легко находить дорогу в любом уголке мира. Приложение охватывает более двух сотен регионов и стран, а также сотни миллионов различных мест и компаний.
Как сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие годы Google откажется от операционной сети Android.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”