Google Maps при отправке геолокации будет прикреплять данные о заряде батареи

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Приложение Google Maps запустило новую функцию: теперь при распространении геолокации отправляется также информация о заряде аккумулятора смартфона.

Об этом сообщает The Verge.

Информация об уровне заряда может быть полезна в экстренных ситуациях. Человек, который получит от вас ссылку с геоданными, а также уровнем заряда смартфона, будет знать, по какой причине с вами нет связи.

Компания Google начала тестировать приложение еще в феврале 2018 года. Пользователи могут загрузить новую версию на iOS или Android уже сегодня.

Google Карты помогают быстро и легко находить дорогу в любом уголке мира. Приложение охватывает более двух сотен регионов и стран, а также сотни миллионов различных мест и компаний.

Как сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие годы Google откажется от операционной сети Android.