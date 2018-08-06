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«А за «мусора» — ответишь»: под Одессой полицейский избил молодого человека (видео)
Еще не улеглись страсти вокруг видео с избиением в Одессе несовершеннолетней девочки ее же ровесниками, как в области вспыхнул другой скандал. Тоже с видео, но уже с участием правоохранителей.
Инцидент произошел в поселке городского типа Тарутино, на юге Одесской области. Между местным жителем и сотрудниками полиции возник словесный конфликт. Один из правоохранителей несколько раз ударил молодого человека. Досталось и тому, который фиксировал происходящее на видео. Помимо прочего, у него выбили из рук мобильный телефон.
«Человек назвал полицейского „мусор“, после чего полиция его избила, выхватывала телефон из рук и кинула о землю, грозились этот телефон засунуть ему в ж@пу, — описал конфликт очевидец. — Парнишка — стопроцентный провокатор, однако что он нарушил? Ничего!!!»
Как сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, руководство полиции уже знает об этом.
«По факту видео, распространенного в сети, на котором сотрудники Тарутинского отдела полиции демонстрируют позорное поведение, недостойное служащего Национальной полиции Украины, назначена служебная проверка, — прокомментировал Форостяк. - Проверку проводит инспекция по личному составу ГУНП.
Отдельно отмечу, что действия своих коллег не понимают и осуждают сами полицейские, видевшие эти позорные кадры. Несмотря на то, были там основания для конфликта или нет, это не дает оснований и не оправдывает такое поведение".
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как под Киевом маршрутчики избили полицейского, который сделал замечание одному из водителей за агрессивную езду и нарушение правил дорожного движения.
Фото — скрин с видео
Видео Facebook
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”