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Львовские больницы: еще один пациент выбросился из окна
Трагическое происшествие произошло во Львове 6 августа: из окна на лестничной площадке седьмого этажа одной из больниц выбросился мужчина, 92-летний местный житель. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области. От полученных травм он скончался на месте. Самоубийца оставил записку с просьбой никого не обвинять в его смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Это уже не первое подобное происшествие в городских больницах Львова. Так, 9 мая прошлого года из окна третьего этажа 8-й городской клинической больницы выбросилась 29-летняя пациентка. Она тоже погибла на месте происшествия.
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По информации главврача больницы Василия Обаранца, больная находилась в палате со своей матерью, так как нуждалась в ее помощи. Женщина с 15 мая находилась на лечении с неврологической патологией. Никаких психических расстройств во время ее обследования не было выявлено. Больная в 3.30 утра встала, открыла окно и выбросилась из него, при этом ее мама была рядом в палате.
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Аналогичный случай произошел за пару месяцев до этого. Из окна шестого этажа 4-й коммунальной городской больницы Львова, находящейся в «спальном» районе Сыхов, выбросилась 51-летняя женщина. Она погибла на месте.
В неофициальных комментариях специалисты предполагают, что самоубийства связаны с тем, что пациенты или были смертельно больны, или просто не имели средств на лечение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прохожие помогли спасти бабушку, повисшую на веревках на уровне 7-го этажа.
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