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Не мешает: командующий украинскими войсками на Донбассе рассказал о своем брате в Крыму
Командующий Операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев впервые откровенно рассказал о брате, живущем в аннексированном Крыму. По его словам в интервью газете Сегодня, данный факт не мешает ему профессионально выполнять свои обязанности.
«О том, что он там проживает — действительно проживает. Но это не значит, что это каким-то образом мешает мне выполнять свои обязанности. Мой брат очень внимательно слушает все мои интервью, потом у меня был с ним разговор, и он сказал: «Я все понимаю, что тобой сказано. И у меня вопросов к тебе никаких нет», — рассказал командующий ООС.
Он уверяет, что все, что касается выполнения служебных обязанностей, он будет делать в совершенстве — так, как научили.
«Так, как у меня в сердце, так, как я хотел бы это сделать. Поверьте, все будет хорошо», — пообещал военный.
Напомним, командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война.
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