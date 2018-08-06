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В аэропорту Болоньи произошел мощный взрыв (фото, видео)

15:43 6 августа 2018   515
Взрыв в Болонье
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 6 августа, рядом с международным аэропортом Болоньи (Италия) произошел мощный взрыв. В соцсетях появились фотографии и видео.

Местная полиция заявила, что сам аэропорт не пострадал. Взрыв прогремел на шоссе, ведущем к воздушной гавани. Движение на дороге остановлено в обе стороны.

По предварительным данным, взорвался большой бензовоз. По всей видимости, он попал в аварию.

К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и вертолеты.

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