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В аэропорту Болоньи произошел мощный взрыв (фото, видео)
В понедельник, 6 августа, рядом с международным аэропортом Болоньи (Италия) произошел мощный взрыв. В соцсетях появились фотографии и видео.
Местная полиция заявила, что сам аэропорт не пострадал. Взрыв прогремел на шоссе, ведущем к воздушной гавани. Движение на дороге остановлено в обе стороны.
По предварительным данным, взорвался большой бензовоз. По всей видимости, он попал в аварию.
К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и вертолеты.
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