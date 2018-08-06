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Полуночная стрельба в Одессе: полиция задержала нарушителя (фото)
Около полуночи инспекторы патрульной полиции получили информацию о стрельбе в Киевском районе Одессы.
«Звонивший по телефону подробно описал нам внешность стрелявшего, — рассказали в управлении патрульной полиции. — Во время отработки прилегающей территории задержали мужчину, который был похож по приметам и имел при себе пистолет».
Задержанный признался, что стрелял именно он. По словам мужчины, делал он это ради развлечения.
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Пистолет изъяли и направили на экспертное исследование. А ночного стрелка доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств. В его действиях полиция усматривает нарушение статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре задержали пьяных стрелков, ранивших в лицо девушку-соседку.
Фото Нацполиции Украины
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