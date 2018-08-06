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Происшествия

Полуночная стрельба в Одессе: полиция задержала нарушителя (фото)

16:01 6 августа 2018   152
пистолет
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Около полуночи инспекторы патрульной полиции получили информацию о стрельбе в Киевском районе Одессы.

«Звонивший по телефону подробно описал нам внешность стрелявшего, — рассказали в управлении патрульной полиции. — Во время отработки прилегающей территории задержали мужчину, который был похож по приметам и имел при себе пистолет».

Задержанный признался, что стрелял именно он. По словам мужчины, делал он это ради развлечения.

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Пистолет изъяли и направили на экспертное исследование. А ночного стрелка доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств. В его действиях полиция усматривает нарушение статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре задержали пьяных стрелков, ранивших в лицо девушку-соседку.

Фото Нацполиции Украины

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