Нападение на активистку Гандзюк: подозреваемый взят под стражу

Украина

Суд в Херсоне взял под стражу подозреваемого в покушении на советника мэра города Екатерину Гандзюк. Николай Новиков должен провести за решеткой два месяца, при этом права на залог не предусматривается.

Как сообщает УНН, на суде защитник Новикова пытался доказать его непричастность к нападению, в т. ч. заявил, что он находился с друзьями на базе отдыха, что подтвердили и свидетели, однако эти доводы суд не принял.

Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерина Гандзюк перенесли на 13.00 понедельника, 6 августа.

Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля, женщину облили кислотой. Пострадавшая получила ожог 30% тела. В настоящее время она проходит лечение в Киеве. Расследование дела о покушении на активистку передано СБУ.