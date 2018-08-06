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Нападение на активистку Гандзюк: подозреваемый взят под стражу
Суд в Херсоне взял под стражу подозреваемого в покушении на советника мэра города Екатерину Гандзюк. Николай Новиков должен провести за решеткой два месяца, при этом права на залог не предусматривается.
Как сообщает УНН, на суде защитник Новикова пытался доказать его непричастность к нападению,
Напомним, судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении преступления против Екатерина Гандзюк перенесли на 13.00 понедельника, 6 августа.
Нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля, женщину облили кислотой. Пострадавшая получила ожог 30% тела. В настоящее время она проходит лечение в Киеве. Расследование дела о покушении на активистку передано СБУ.
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