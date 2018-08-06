Спорт

Украинский дуэт завоевал «золото» по прыжкам в воду на чемпионате Европы

В понедельник, 6 августа, на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в шотландском Глазго, определились триумфаторы по прыжкам в воду в смешанных парах.

Украинцы Олег Колодий (на фото) и София Лыскун, набрав 355,90 балла по итогам своего выступления, опередили ближайших преследователей, немецкую и российскую пары, и взошли на высшую ступень пьедестала почета.

Напомню, что это уже третье «золото» для украинских спортсменов на европейском первенстве. Ранее Михаил Романчук оказался лучшим на дистанции 400 метров вольным стилем, а представительницы синхронного плавания на «отлично» выполнили свободную комбинацию.

Добавлю, что для нашей пары это первая золотая награда в карьере на чемпионатах Европы. Колодий ранее один раз становился серебряным призером и трижды завоевывал «бронзу», а 16-летняя Лыскун лишь в прошлом году завоевала свою первую «взрослую» награду, став бронзовой призеркой на чемпионате Европы, проходившем в Киеве.

Также в понедельник очередные награды для Украины были завоеваны в синхронном плавании. Елизавета Яхно в технической программе в одиночном разряде стала серебряной медалисткой, уступив лишь Светлане Колесниченко из России, также украинки стали вторыми в командных соревнованиях в аналогичной дисциплине.

Таким образом, украинцы уже завоевали 11 медалей на чемпионате Европы (3 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая), занимая седьмое место в общем зачете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали два «золота» на чемпионате Европы по водным видам спорта.