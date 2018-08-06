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Украина

На Донбассе конфликт между солдатом и офицером ВСУ закончился убийством

16:30 6 августа 2018   259
Участник Операции объединенных сил
Инф. «ФАКТОВ»

Военная прокуратура объявила подозрение старшему солдату ООС, который 27 июля застрелил сержанта на территории одной из воинских частей в Соледаре Донецкой области. В ходе расследования прокуратура выяснила, что после словесного конфликта солдат старший солдат К. сознательно выстрелил оппоненту в голову, используя вверенное ему автоматическое оружие АКС-74.

Жертва нападения скончалась на месте, а стрелявшего задержали в тот же день. В настоящее время он содержится под стражей по решению суда.

«Во время допроса подозреваемый сознался в совершенном убийстве и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.

Напомним, на прошлой неделе украинский военный был убит на Донбассе в пьяной драке.

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