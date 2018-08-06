Сломали руку: стало известно о проблемах со здоровьем освобожденного крымчанина Костенко

Украина

Освобожденный из заключения в РФ крымчанин Александр Костенко страдает от болей в поломанной руке, поэтому сразу по прибытию в Киев пройдет медицинскую реабилитацию. Об этом в своем Facebook написала Уполномоченный по вопросам прав человека Людмила Денисова, поговорившая с Костенко по телефону.

Она подтвердила, что украинец уже пересек границу и направляется в столицу.

Оккупационный «суд» Крыма в мае 2015 года приговорил украинца-участника Евромайдана к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал в Кировской области РФ.

Напомним, ранее стало известно, что Костенко будет предоставлено жилье в Киеве, поскольку в Крым он вернуться не может.