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Легендарный капитан «Милана» вернулся в родной клуб

17:30 6 августа 2018   56
Паоло Мальдини
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

50-летний бывший защитник и капитан итальянского «Милана» Паоло Мальдини вернулся в родной клуб. Правда, уже, конечно, не в роли футболиста, а функционера — Паоло займет должность директора по стратегическому развитию.

«Значение Паоло Мальдини для «Милана» невозможно описать словами. Мне посчастливилось наблюдать, как он играет и выигрывает бесчисленное количество трофеев в составе родного клуба, а теперь я горжусь работать с ним. Уверен, его опыт принесет большую пользу клубу. Возвращение Паоло — еще один признак того, что мы создаем прочную основу для долгосрочного успеха. Это будет непросто, на это потребуется время, но перед нами стоят амбициозные цели. Приход Мальдини — важный шаг к возвращению великого «Милана», — поделился своими эмоциями президент «Милана» Паоло Скарони.

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С возвращением в клуб, воспитанником которого он является и которому посвятил всю свою карьеру (выступал за «росо-нерри» с 1985 по 2009 год; за это время семь раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды — Суперкубок УЕФА, дважды — Межконтинентальный Кубок и один раз — клубный чемпионат мира), Мальдини поздравил его бывший партнер по команде, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. «История продолжается! Добро пожаловать домой, мой друг», — написал в Twitter один из лучших бомбардиров в истории «Милана».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» и «Милан» совершили громкий трансфер.

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