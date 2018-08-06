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Спорт

Дортмундская «Боруссия» пополнится бронзовым призером чемпионата мира

18:20 6 августа 2018   8
Аксель Витсель
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель переходит в дортмундскую «Боруссию». Футболист воспользовался пунктом о возможности досрочного расторжения контракта с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь», цвета которого он защищал с января 2017 года.

Все формальности по переходу уже улажены, и в ближайшее время бельгиец, трансферная стоимость которого согласно данным авторитетного издания Transfermarkt составляет 20 миллионов евро, поставит свою подпись под четырехлетним контрактом. До переезда в Китай футболист выступал за «Стандард», воспитанником которого и является, португальскую «Бенфику» и питерский «Зенит».

Напомню, что этим летом Витсель в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером чемпионата мира. В полуфинале «красные дьяволы», как называют представителей Бенилюкса, уступили будущему триумфатору Франции (0:1), а в поединке за третье место обыграли Англию (2:0). Сам полузащитник провел на турнире 6 матчей, голами не отличался.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Динамо» продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

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