"Стали выбивать двери": на Киевщине пытались ограбить известную тележурналистку

Происшествия

На Киевщине неизвестные совершили нападение на дом, в котором проживает журналистка «Надзвичайних Новин» (ICTV) и телеведущая Виктория Сенник. Как сообщил в сети руководитель проекта Константин Стогний, люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме.

Однако в помещении находилась мама Виктории, которая позвала на помощь соседей и вызвала полицию.

Прибывший наряд, тем не менее, не смог задержать скрывшихся на автомобиле злоумышленников.

«Одного из нападавших, якобы, опознали. По предварительным данным, это находящийся в розыске представитель чеченской криминальной группировки», — написал Стогний.

Он напомнил, что журналистка решила переехать к родителям после того, как в ее съемную квартиру возле метро Политехнический институт вломились через окно неизвестные.

Тогда сработала сигнализация. Прибывший на сработку наряд тогда также никого не смог задержать.

Стогний не исключает, что речь может идти об охоте за информацией или же о запугивании.

Напомним, в марте стало известно, что полиция закрыла дело об избиении журналистки в Житомире.