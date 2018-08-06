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В боях на Донбассе ранены двое украинских военных: названы горячие точки
С начала суток, 6 августа, на линии соприкосновения на Донбассе были ранены двое украинских военнослужаших. Боевики 11 раз нарушили режим «хлебного перемирия», информирует пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Facebook.
Прицельный огонь по нашим защитникам открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а объектами агрессии боевиков стали укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутове та Широкине.
Также военные напомнили, что в течение только одной недели, с 28 июля до 3 августа, СММ ОБСЕ зарегистрировала 216 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Это 94% всех зарегистрированных случаев нарушения режима прекращения огня и на 24% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Со стороны украинских военных ни одного случая нарушения режима прекращения огня за этот период зафиксировано не было.
Напомним, террористы «ДНР» передумали проводить «выборы» главаря осенью.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”