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В боях на Донбассе ранены двое украинских военных: названы горячие точки

18:59 6 августа 2018   34
В боях на Донбассе ранены двое украинских военных: названы гор
Инф. «ФАКТОВ»

С начала суток, 6 августа, на линии соприкосновения на Донбассе были ранены двое украинских военнослужаших. Боевики 11 раз нарушили режим «хлебного перемирия», информирует пресс-центр Штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Прицельный огонь по нашим защитникам открывался из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а объектами агрессии боевиков стали укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Марьинка, Авдеевка, Чермалык, Лебединское, Павлополь, Гнутове та Широкине.

Также военные напомнили, что в течение только одной недели, с 28 июля до 3 августа, СММ ОБСЕ зарегистрировала 216 обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ. Это 94% всех зарегистрированных случаев нарушения режима прекращения огня и на 24% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Со стороны украинских военных ни одного случая нарушения режима прекращения огня за этот период зафиксировано не было.
Напомним, террористы «ДНР» передумали проводить «выборы» главаря осенью.

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