Украина

В Симферополе под муралом Путина появился портрет Сенцова (фото)

Неизвестные нарисовали граффити в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в центре оккупированного Симферополя. Рядом с изображением Сенцова и Кольченко была сделана надпись «Молчи, или получишь наказание» и хэштеги: #freesencov, #freekolchenko.

Примечательно, что рисунок появился под муралом с изображением Путина.

В настоящее время рисунок и надписи уже закрасили, однако фото в соцсетях успели появиться.

Напомним, москвичи провели свой флешмоб в поддержку Сенцова.