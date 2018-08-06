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В Симферополе под муралом Путина появился портрет Сенцова (фото)
Неизвестные нарисовали граффити в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в центре оккупированного Симферополя. Рядом с изображением Сенцова и Кольченко была сделана надпись «Молчи, или получишь наказание» и хэштеги: #freesencov, #freekolchenko.
Примечательно, что рисунок появился под муралом с изображением Путина.
В настоящее время рисунок и надписи уже закрасили, однако фото в соцсетях успели появиться.
Напомним, москвичи провели свой флешмоб в поддержку Сенцова.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”