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На месте взрыва бензовоза в Италии образовалась воронка как после авиабомбы (фото, видео)

В понедельник, 6 августа, в непосредственной близости от международного аэропорта в Болонье (Италия) произошла жуткая автокатастрофа. Как уже сообщали «ФАКТЫ», днем на автомобильной эстакаде взорвался большой бензовоз.

Лишь вечером итальянская полиция смогла сообщить подробности. Оказалось, что автоцистерна столкнулась с другим грузовиком. Это был тягач, перевозивший на платформе несколько новых легковых автомобилей.

Взрыв был очень мощным. На месте автокатастрофы образовалась воронка, как будто это была авиабомба. Обрушилась верхняя часть эстакады. Погибли два человека. Это водители грузовиков. Пострадали не менее 70 человек. Из них 14 находятся в критическом состоянии.

Возникший пожар, который был виден за несколько километров, удалось потушить только спустя два часа. Но огонь успел распространиться на парковку, находившуюся под эстакадой. Там сгорело несколько машин. Некоторые из них тоже взорвались.

Местная полиция пока не может назвать причину столкновения автоцистерны и тягача.

К сожалению, трагедия в Болонье была не единственной автокатастрофой в Италии 6 августа. В Пулье микроавтобус, перевозивший трудовых мигрантов, врезался в грузовик. Погибли 12 человек.