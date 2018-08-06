Санкции боком вылезли: завод олигарха из окружения Путина законсервирует свои мощности

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В России приступают к консервации мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), принадлежащего компании Rusal Олега Дерипаски. Причиной объявлена необходимость снижения убытков компании после введения санкций США, информирует Дождь.

Источники издания сообщили, что НАЗ, расположенный в Республике Карелия, «лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась невостребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок».

Как оказалось, с апреля 2018 года завод работает только «на склад», генерируя значительные убытки.

В руководстве компании утверждают, что обеспечат работу всем уволенным сотрудникам, правда, некоторым из них придется для этого переехать в другие регионы.

На момент принятия решения о консервации на заводе работали более 800 человек. Завод планировали закрыть еще в 2013 году, однако президент Владимир Путин утвердил предложения по инвестициям в предприятие в размере 150 миллионов евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», санкции вынудили Дерипаску отказаться от трех самолетов.