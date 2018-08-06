Украина

"Благодарю всех, кто хотел, чтобы я вернулся": Киев встретил бывшего российского заключенного (фото, видео)

Бывший политзаключенный Александр Костенко, который отбыл срок заключения в РФ, прибыл в Киев.

«Я после тюрьмы. Чувствую себя не очень хорошо. Хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся …», — сказал Костенко журналистам.

Комментировать информацию СМИ о подозрениях СБУ относительно его участия в террористической группе Костенко отказался до разговора со спецслужбами.

Костенко встретила его мать, также на встрече присутствовала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и представители Министерства иностранных дел.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что Костенко нуждается в медицинской помощи — при аресте силовики сломал ему руку.