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"Благодарю всех, кто хотел, чтобы я вернулся": Киев встретил бывшего российского заключенного (фото, видео)
Бывший политзаключенный Александр Костенко, который отбыл срок заключения в РФ, прибыл в Киев.
«Я после тюрьмы. Чувствую себя не очень хорошо. Хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся …», — сказал Костенко журналистам.
Комментировать информацию СМИ о подозрениях СБУ относительно его участия в террористической группе Костенко отказался до разговора со спецслужбами.
Костенко встретила его мать, также на встрече присутствовала Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и представители Министерства иностранных дел.
Напомним, ранее Денисова сообщала, что Костенко нуждается в медицинской помощи — при аресте силовики сломал ему руку.
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“ — Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было? ”