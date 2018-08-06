Происшествия

В Харькове памятник героям УПА снова облили краской (фото)

В Харькове посреди дня облили красной краской памятник воинам УПА, расположенный в Молодежном парке Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Информация об инциденте поступила в Киевский отдел полиции в 17.30 6 августа.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции», — говорится в сообщении полиции.

Памятник неоднократно страдал от вандалов — в конце 2006 года его снесли, а в декабре 2014 года — взорвали. А в июне 2018 года СБУ задержала харьковчанку, которая пыталась дистанционно привести в действие самодельное взрывное устройство, установленное у мемориала.

