Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове памятник героям УПА снова облили краской (фото)

21:34 6 августа 2018   4
На месте инцидента
Инф.»ФАКТОВ»

В Харькове посреди дня облили красной краской памятник воинам УПА, расположенный в Молодежном парке Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Информация об инциденте поступила в Киевский отдел полиции в 17.30 6 августа.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции», — говорится в сообщении полиции.

Памятник неоднократно страдал от вандалов — в конце 2006 года его снесли, а в декабре 2014 года — взорвали. А в июне 2018 года СБУ задержала харьковчанку, которая пыталась дистанционно привести в действие самодельное взрывное устройство, установленное у мемориала.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины