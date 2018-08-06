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Здоровье

Супрун рассказала, что делает нашу жизнь короче и как будут с этим бороться

22:02 6 августа 2018   529
Ульяна Супрун
Инф. «ФАКТОВ»

Минздрав начинает общенациональную кампанию по борьбе с неинфекционными заболеваниями украинцев. Информируя об этом в своем Facebook, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что более 80% смертей в современной Украине спровоцировано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, а также диабетом.

«Это те болезни, которые во многих случаях вызваны неправильным образом жизни. Если ежедневно переедать, запихиваться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет продолжаться короче, чем могла бы», — разъяснила медик.

Целями стартующей кампании она называет:

  • сокращение преждевременной смертности от наиболее распространенных заболеваний на 30%;
  • уменьшение злоупотребления алкоголем на 10%;
  • уменьшение распространенности низкой физической активности на 10%;
  • сокращение употребления соли на 30%;
  • снижение до показателя 18,5% распространенности табачной зависимости населения в возрасте свыше 15 лет;
  • снижение на 25% уровня смертности от ДТП.

Напомним, Супрун рассказала, где в организме накапливается самый опасный жир.

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