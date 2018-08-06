- 22:45 Нападение на дом журналистки: киевская полиция начала расследование и сообщила первые результаты
- 22:26 "Не только Сенцов и Сущенко": в Украине нашли еще один способ освобождения узников Кремля
- 22:12 Легендарный Роберт Редфорд объявил о завершении своей кинокарьеры
- 22:02 Супрун рассказала, что делает нашу жизнь короче и как будут с этим бороться
- 21:34 В Харькове памятник героям УПА снова облили краской
- 20:57 "Благодарю всех, кто хотел, чтобы я вернулся": Киев встретил бывшего российского заключенного
- 20:41 Санкции боком вылезли: завод олигарха из окружения Путина законсервирует свои мощности
- 20:29 На месте взрыва бензовоза в Италии образовалась воронка как после авиабомбы
- 20:13 В Симферополе под муралом Путина появился портрет Сенцова
- 20:10 Под Одессой повесилась многодетная мать
Супрун рассказала, что делает нашу жизнь короче и как будут с этим бороться
Минздрав начинает общенациональную кампанию по борьбе с неинфекционными заболеваниями украинцев. Информируя об этом в своем Facebook, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что более 80% смертей в современной Украине спровоцировано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, а также диабетом.
«Это те болезни, которые во многих случаях вызваны неправильным образом жизни. Если ежедневно переедать, запихиваться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет продолжаться короче, чем могла бы», — разъяснила медик.
Целями стартующей кампании она называет:
- сокращение преждевременной смертности от наиболее распространенных заболеваний на 30%;
- уменьшение злоупотребления алкоголем на 10%;
- уменьшение распространенности низкой физической активности на 10%;
- сокращение употребления соли на 30%;
- снижение до показателя 18,5% распространенности табачной зависимости населения в возрасте свыше 15 лет;
- снижение на 25% уровня смертности от ДТП.
Напомним, Супрун рассказала, где в организме накапливается самый опасный жир.
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”