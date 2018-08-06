Здоровье

Супрун рассказала, что делает нашу жизнь короче и как будут с этим бороться

Минздрав начинает общенациональную кампанию по борьбе с неинфекционными заболеваниями украинцев. Информируя об этом в своем Facebook, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что более 80% смертей в современной Украине спровоцировано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, а также диабетом.

«Это те болезни, которые во многих случаях вызваны неправильным образом жизни. Если ежедневно переедать, запихиваться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет продолжаться короче, чем могла бы», — разъяснила медик.

Целями стартующей кампании она называет:

сокращение преждевременной смертности от наиболее распространенных заболеваний на 30%;

уменьшение злоупотребления алкоголем на 10%;

уменьшение распространенности низкой физической активности на 10%;

сокращение употребления соли на 30%;

снижение до показателя 18,5% распространенности табачной зависимости населения в возрасте свыше 15 лет;

снижение на 25% уровня смертности от ДТП.

Напомним, Супрун рассказала, где в организме накапливается самый опасный жир.