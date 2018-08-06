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Легендарный Роберт Редфорд объявил о завершении своей кинокарьеры (фото)
81-летний американский актер Роберт Редфорд объявил о завершении своей кинокарьеры, продлившейся 56 лет. «Никогда не говори никогда, но я серьезно решил, что с актерством для меня покончено и что я уже двигаюсь по направлении к пенсии, так как занимаюсь этим с 21-летнего возраста», — заявил он изданию Entertainment Weekly.
Последний фильм с участием легендарной кинозвезды под названием «Старик и пистолет» выйдет в прокат в сентябре этого года. В криминальной ленте будет рассказываться о грабителе банков Форресте Такере.
Роберт Редфорд известен по ролям в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (самом кассовом вестерне в истории Голливуда), «Афера» «Великий Гетсби», «Вся президентская рать», «Из Африки», «Три дня кондора», «Босиком по парку». В 1981 году он получил премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за свою дебютную картину «Обыкновенные люди».
Роберт Редфорд прославился в 1969 году — после выхода на киноэкраны вестерна «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», где он играл в паре с Полом Ньюманом
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