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"Не только Сенцов и Сущенко": в Украине нашли еще один способ освобождения узников Кремля
Министерство юстиции готовится подать новый иск в ЕСПЧ против России относительно украинских политзаключенных. Об этом заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов рассказал в эфире «5 канала».
По его словам, подача иска запланирована на следующую неделю.
«Мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации», — сказал представитель Минюста.
Он констатировал, что в России часто не ищут повода, чтобы обвинить граждан Украины — будь то терроризм или какой-либо проступок.
«Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания», — убеждены в Минюсте.
Здесь уверены, что Россия опасается международного осуждения и привлечение внимания к украинским узникам улучшит условия их содержания в местах лишения свободы, а в перспективе — позволит добиться их освобождения.
Начала рассмотрения нового иска в ЕСПЧ ожидают до конца текущего года.
Напомним, 6 августа в Киев вернулся крымчанин, который отбыл более чем трехлетний срок заключения якобы за покушение на бойца «Беркута» во время Евромайдана.
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