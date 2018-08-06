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Украина

Нападение на дом журналистки: киевская полиция начала расследование и сообщила первые результаты

22:45 6 августа 2018   53
Полицейские
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту нападения на дом родителей журналистки ICTV Виктории Сенык. Инцидент квалифицировали по статье 162 Уголовного кодекса — «Нарушение неприкосновенности жилища», информирует пресс-служба полиции региона.

«Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Уже установлено, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Отметим, что по словам журналиста Константина Стогния, журналистка уже была жертвой нападения злоумышленников.

Тем временем суд в Херсоне арестовал подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандхюк, которую облили кислотой 31 июля.


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