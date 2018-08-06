- 22:45 Нападение на дом журналистки: киевская полиция начала расследование и сообщила первые результаты
- 22:26 "Не только Сенцов и Сущенко": в Украине нашли еще один способ освобождения узников Кремля
- 22:12 Легендарный Роберт Редфорд объявил о завершении своей кинокарьеры
- 22:02 Супрун рассказала, что делает нашу жизнь короче и как будут с этим бороться
- 21:34 В Харькове памятник героям УПА снова облили краской
- 20:57 "Благодарю всех, кто хотел, чтобы я вернулся": Киев встретил бывшего российского заключенного
- 20:41 Санкции боком вылезли: завод олигарха из окружения Путина законсервирует свои мощности
- 20:29 На месте взрыва бензовоза в Италии образовалась воронка как после авиабомбы
- 20:13 В Симферополе под муралом Путина появился портрет Сенцова
- 20:10 Под Одессой повесилась многодетная мать
Нападение на дом журналистки: киевская полиция начала расследование и сообщила первые результаты
Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту нападения на дом родителей журналистки ICTV Виктории Сенык. Инцидент квалифицировали по статье 162 Уголовного кодекса — «Нарушение неприкосновенности жилища», информирует пресс-служба полиции региона.
«Правоохранители квалифицировали событие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.
Уже установлено, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Отметим, что по словам журналиста Константина Стогния, журналистка уже была жертвой нападения злоумышленников.
Тем временем суд в Херсоне арестовал подозреваемого в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандхюк, которую облили кислотой 31 июля.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!! ”