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Кабмин готов закрыть железнодорожное сообщение с РФ
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что Кабмин планирует прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией. Об этом пишут «Українські Новини».
По словамОмеляна, проект соответствующего решения пока не готов — он обсуждается в правительстве на рабочем уровне. Однако, министр надеется, что процесс пройдет быстро и запрет пасажироперевозок может быть введен в скором времени, хотя не исключает, что для этого понадобится решение СНБО.
«Мы подготовили комплекс мер на действия российской стороны, которые связаны с ситуацией в Азовском море, оккупацией части восточных областей и мы считаем, что закрытие железнодорожного сообщения должно повлиять на это. Но до решения правительства или СНБО мы это не комментируем, поскольку это должно быть утверждено и на правительственном уровне», — сказал министр.
Также Омелян пояснил, что запрет будет касаться всех людей, которые путешествуют в направлении Российской Федерации, в Москву, в частности, в первую очередь железнодорожным транспортом.
В МИУ уверены, что, исходя из ситуации с авиасообщением, закрытие авиаполетов в РФ и прекращение полетов российских самолетов через территорию Украины, пассажиропоток не сократился. Некоторые начали летать через Минск, но число тех, кто летал в Россию, намного сократилась.
Запрет может быть введен уже в ближайшее время, проекта постановления пока еще нет, но на рабочем уровне данный вопрос уже обсуждался.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что ориентировочная дата запуска Hyperloop в Украине — 2023−2025 годы.
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