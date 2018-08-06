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Вторая ракетка Украины с победы стартовала на турнире в Монреале

23:46 6 августа 2018   47
Вторая ракетка Украины с победы стартовала на турнире в Монреале
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (45-е место в мировом рейтинге) с победы стартовала на престижном турнире Rogers Cup в Монреале (Канада) с общим призовым фондом 2 миллиона 820 тысяч долларов. 29-летняя киевлянка в двух сетах уверенно разобралась с британкой Кэти Бултер (114-е), вышедшей в основную сетку через квалификацию, — 6:4, 6:2.

Выйдя во второй раунд, Цуренко заработала 14 860 долларов призовых. Следующей соперницей украинки станет победительница пары Наоми Осака (Япония, 17-е) — Карла Суарес Наварро (Испания, 27-е). К слову, испанка в последнем раунде квалификации выбила из борьбы другую нашу соотечественницу Катерину Бондаренко.

Напомню, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, являющаяся действующей победительницей Rogers Cup, стартует на турнире со второго круга. Ее соперницей станет победительница пары Ван Цян (Китай, 53-е) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, 20-е).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучшие теннисистки Украины посетили вечеринку перед стартом турнира в Монреале.

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