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В Италии перевернулся автобус с иностранными рабочими, погибли 12 человек
В Италии перевернулся микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, которые возвращались после работы в поле. Об этом сообщает ANSA.
Tragedia migranti #Lesina.Per rispetto nei confronti delle vittime #ParcoGargano annulla concerto @TarantulaGargan #GarganoInFolk si ferma pic.twitter.com/UHBtbdiYEB— Parco del Gargano (@ParcoGargano) 6 августа 2018 г.
Согласно информации, микроавтобус с болгарской регистрацией врезался в грузовик с мукой.
Авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), близ населенного пункта Лесина.
По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек и еще трое пострадали. Все они были выходцами из стран Африки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 6 августа, рядом с международным аэропортом Болоньи (Италия) произошел мощный взрыв. Местная полиция заявила, что сам аэропорт не пострадал. Взрыв прогремел на шоссе, ведущем к воздушной гавани, движение было остановлено на несколько часов в обе стороны.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”