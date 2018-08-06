Мир

В Италии перевернулся автобус с иностранными рабочими, погибли 12 человек

В Италии перевернулся микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, которые возвращались после работы в поле. Об этом сообщает ANSA.

Согласно информации, микроавтобус с болгарской регистрацией врезался в грузовик с мукой.

Авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), близ населенного пункта Лесина.

По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек и еще трое пострадали. Все они были выходцами из стран Африки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 6 августа, рядом с международным аэропортом Болоньи (Италия) произошел мощный взрыв. Местная полиция заявила, что сам аэропорт не пострадал. Взрыв прогремел на шоссе, ведущем к воздушной гавани, движение было остановлено на несколько часов в обе стороны.