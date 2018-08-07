В АПУ рассказали, куда на неделю исчез Порошенко

Украина

Президент Петр Порошенко пребывал с частной поездкой в Европейском Союзе 29 июля — 5 августа. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Президента, сообщают «Українські Новини».

«С 29 июля по 5 августа 2018 года Президент Украины Петр Порошенко с частной поездкой пребывал в Евросоюзе для проведения ряда встреч»— сказано в нем.

Также в Администрации отмечаю, что сообщения некоторых СМИ о пребывании главы государства в этот период в Испании или о встречах с известными украинцами не отвечают действительности.

Ранее о поездке Порошенко официально не сообщалось, однако на прошлой неделе он нигде не появлялся публично. Последний раз Президент публично выступал в Украине 28 июля, после этого его деятельность освещалась через социальные сети и официальный сайт и касалось преимущественно подписания документов, комментариев по актуальным темам и напоминаний высказываний Президента, озвученные им ранее.

Напомним, в январе СМИ сообщали, что глава государства отдыхал на Мальдивах 7 дней под именем Mr. Petro Incognito и арендовал там частный остров за $ 500 тысяч. Тогда же президент заявил, что него не бывает отпусков, а на Мальдивы он летал за свои деньги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко прокомментировал повышение эффективности украинской логистики.