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В Facebook предложили банкам "обменяться" данными о клиентах
Компания Facebook обратилась к нескольким крупным американским банкам с предложением предоставить социальной сети доступ к подробной финансовой информации о клиентах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.
Отмечается, что речь шла, в частности, о транзакциях и счетах клиентов банков.
По данным издания, социальной сети эти данные нужны для создания новых сервисов, связанных с финансовыми операциями. В частности, компания рассчитывает сделать соцсеть платформой для продажи и покупки товаров.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле в Facebook признали факт ошибочной передачи Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.
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