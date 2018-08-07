Мир

В Facebook предложили банкам "обменяться" данными о клиентах

Компания Facebook обратилась к нескольким крупным американским банкам с предложением предоставить социальной сети доступ к подробной финансовой информации о клиентах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.

Отмечается, что речь шла, в частности, о транзакциях и счетах клиентов банков.

По данным издания, социальной сети эти данные нужны для создания новых сервисов, связанных с финансовыми операциями. В частности, компания рассчитывает сделать соцсеть платформой для продажи и покупки товаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле в Facebook признали факт ошибочной передачи Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей.