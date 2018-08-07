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Украина

На случай поломки: украинские дороги оснастят SOS-станциями

2:52 7 августа 2018   15
SOS-станция
Инф. «ФАКТОВ»

В Минрегионстрое изучают возможность проектирования на украинских трассах SOS-станций — специальных постов экстренной связи при чрезвычайной ситуации на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Вопрос безопасности — приоритет 1. Когда люди в дороге, могут случиться непредвиденные чрезвычайные ситуации — авария или поломка машины. Поэтому обустройство дорог специальными средствами экстренной связи — так называемыми SOS-станциями — это безопасность и удобство вызова необходимой помощи: полиции, скорой помощи или эвакуатора. Сейчас планируем рассмотреть возможность проектирования таких SOS-станций на трассах Украины и внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, на станции может находиться аптечка экстренного назначения. Идеальный вариант — так называемые «emergency-боксы», которые оборудованы кнопками вызова помощи (диспетчерской службы), специальными камерами, а также отдельным боксом с первой врачебной помощью.

Исходя из европейского опыта, такие станции должны располагаться вдоль трасс на расстоянии от 500 м до 2 км, ориентировочное время ожидания приезда экстренной помощи (медицинской или полиции) может составлять до 30 минут, технической помощи — 1 час.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИУ назвали примерную дату запуска Hyperloop в Украине.

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