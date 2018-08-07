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Названа новая опасность для мужчин: пластиковые бутылки отрицательно влияют на размер
Исследование ученых из Мельбурнского университета (Австралия) завершилось выводами ученых о том, что элементы, содержащиеся в пищевом пластике, являются тревожным фактором увеличения числа мальчиков, рождающихся с дефектами половых органов. Об этом пишет «Медикфорум».
Специалисты считают, что на развитие подобных дефектов влияют такие соединения, как бисфенол А, фталаты, парабены и атразин. В пользу их мнения говорят результаты исследований на животных, подвергавшихся воздействию этих химикатов. Эти сведения были соотнесены с данных анализа медицинской информации о людях, рожденных с аномалиями гениталий.
«Все больше мальчиков рождаются с дефектами половых органов, и это объясняется пороками развития мочеполовой системы. На развитие и размер мужских половых органов влияют соединения, содержащиеся в пластике, а также в бытовой химии»,— резюмировали в итоге авторы проекта.
Предварительные исследования демонстрировали, что современные люди поедают большое количество пластиковых частиц совершенно незаметно для себя самих., установили исследователи. Ученые из шотландского Университета Хериот-Ватта заявили, что частицы пластика попадают в человеческий организм практически во время каждого приема пищи. По их словам, вместе с едой люди заглатывают частицы, попадающие в нее с окружающих поверхностей — бытовых приборов и мебели.
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