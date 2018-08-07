Израильский миллиардер инвестировал в украинскую компанию

Украина

Израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил Павел Кравченко, основатель компании. Также информацию подтвердил CEO компании Владимир Дубинин, пишет AIN.

Cумма инвестиций не сообщается. Представители компании пообещали в ближайшее время детальнее рассказать об инвестиции.

Согласно оценке Forbes, состояние Тедди Саги составляет в $ 3,3 млрд. Также он был основателем компании Playtech.

Distributed Lab занимается технологическими проектами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Канадско-украинской торговой палаты заявили, что канадские инвестиции в Украину растут, увеличившись за последние полгода на 30%.