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Украина

Израильский миллиардер инвестировал в украинскую компанию

5:31 7 августа 2018   1108
Инвестиции
Инф. «ФАКТОВ»

Израильский миллиардер Тедди Саги инвестировал в украинскую компанию Distributed Lab. Информацию на своей странице в Facebook подтвердил Павел Кравченко, основатель компании. Также информацию подтвердил CEO компании Владимир Дубинин, пишет AIN.

Cумма инвестиций не сообщается. Представители компании пообещали в ближайшее время детальнее рассказать об инвестиции.

Согласно оценке Forbes, состояние Тедди Саги составляет в $ 3,3 млрд. Также он был основателем компании Playtech.

Distributed Lab занимается технологическими проектами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Канадско-украинской торговой палаты заявили, что канадские инвестиции в Украину растут, увеличившись за последние полгода на 30%.

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