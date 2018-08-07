Знакомые Ани Лорак назвали ее брак фиктивным

Шоу-бизнес

Знакомые певицы Ани Лорак в Украине утверждают, что измена Мурата — это совсем не новость, и о его похождениях давно всем известно. Об этом пишет московское издание «СтарХит».

Журналистам удалось обнаружить в Сети высказывания людей, осведомленных об обстановке внутри семьи.

Выяснилось, что многие из них считают брак Лорак с Налчаджиоглу фиктивным:

«Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. …Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охренел и изменяет уже открыто», —пишет киевлянка Амелия Поганич.

«Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно, он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был лет 7 назад, у другой — 4 года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена? Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так «благодарит», — утверждает еще одна жительница Киева Светлана Коба.

Интересным фактом является то, что и сама Ани Лорак никогда не акцентировала внимание на своей личной жизни, а в семейных трудностях винила себя, ведь она не могла проводить с мужем достаточно времени из-за большой загруженности.

«Вскоре после свадьбы мы чуть не разошлись. Думаю, я здесь не новичок. Это проблема любого публичного человека. Если ты востребован, у тебя карьера, есть коллектив, музыканты, балет — 350 человек, которые зависят от тебя, они приходят и говорят: „Мы хотим зарплату. У нас семьи“. Ты должен как-то обеспечить этих людей. И все меньше места остается для своей семьи. У нас с Муратом был очень сложный период. Пришлось снимать шпильки, платья, украшения, смывать макияж и превращаться в котенка, буквально просить: „Не уходи! Не бросай меня!“ Мурат поставил условие, что я буду меньше давать концертов. Я пообещала. Есть периодически какие-то сбои в системе, но я стараюсь их отслеживать и быстренько форматировать на нужную струю»,— поделилась певица в программе «Наедине со всеми».

Это наталкивает на мысль о том, что брак действительно был пиар-ходом, а сама Ани также не верна своему мужу, — делают вывод журналисты издания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак сбежала с дочкой от мужа в Израиль.