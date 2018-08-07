Семья Бекхэма отдыхала на Бали во время катастрофического землетрясения

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Бывший британской футболист Дэвид Бекхэм, его жена-дизайнер Виктория и четверо их детей (19-летний Бруклин, 15-летний Ромео, 13-летний Крус и семилетняя Харпер) отдыхали на индонезийском острове Бали то время, когда произошло катастрофическое землетрясение, которое унесло жизни более 140 человек. Семейство находилось примерно в 96 километрах от эпицентра подземного толчка, располагавшегося в районе соседнего острова Ломбок. Об этом пишет английская газета The Sun.

Как сообщает источник, семья «определенно ощутила землетрясение». Произошедшее испугало детей. По счастью, никто из Бекхэмов не пострадал. Дэвид и Виктория выражают соболезнования семьям погибших.

На момент землетрясения на Бали отдыхали многие знаменитости. Помимо Бекхэмов здесь проводили свой отпуск музыкант и автор почти всех хитов группы Take That Гэри Барлоу, а также певец Джон Ледженд вместе с супругой-супермоделью Крисси Тейген и двумя их маленькими детьми.