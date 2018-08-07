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Reuters узнало о серьезных проблемах «Газпрома» из-за суда с «Нафтогазом»
Арест активов российского «Газпрома» из-за спора с «Нафтогазом» ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Так, программу кредитования остановили из-за возможности замораживания активов. Такое решение принял Коммерческий суд Лондона. После ареста активов в Англии один из банков заморозил кредитное соглашение до прояснения ситуации. Решение суда, вероятно, напугало банкиров, которые традиционно работают с «Газпромом» на международном рынке.
Источники среди факторов, которые повлияли на сделку, называют обострение судебного спора с «Нафтогазом».
«Как вариант, „Газпром“ может попросить суд учесть депозит на сумму стокгольмского решения, и возобновить программу заимствований», — заявил он.
«Если стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ждать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть — и на год, и на два, и больше», — сказал директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Как писали «ФАКТЫ», суды арестовали активы российского «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.
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