Reuters узнало о серьезных проблемах «Газпрома» из-за суда с «Нафтогазом»

Украина

Арест активов российского «Газпрома» из-за спора с «Нафтогазом» ограничивает российский концерн в привлечении кредитов у иностранных банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Так, программу кредитования остановили из-за возможности замораживания активов. Такое решение принял Коммерческий суд Лондона. После ареста активов в Англии один из банков заморозил кредитное соглашение до прояснения ситуации. Решение суда, вероятно, напугало банкиров, которые традиционно работают с «Газпромом» на международном рынке.

Источники среди факторов, которые повлияли на сделку, называют обострение судебного спора с «Нафтогазом».

«Как вариант, „Газпром“ может попросить суд учесть депозит на сумму стокгольмского решения, и возобновить программу заимствований», — заявил он.

«Если стороны будут подходить к процессу урегулирования формально, то есть ждать апелляции или нового арбитража, ситуация может подвиснуть — и на год, и на два, и больше», — сказал директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Как писали «ФАКТЫ», суды арестовали активы российского «Газпрома» в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.