Украина

Российскую Федерацию в скором времени ждет потеря территорий в пользу Украины. Так, согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) — лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше). Об этом заявил российский политик Владимир Жириновский.

«Теперь остался „хьюстонский проект“. Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет», — заявил он.

По словам Жириновского, Украине взамен Львова достанутся некоторые города России.

«Украине уже подарок готов. Им (написано прямо в тексте) разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок», — сказал он.

Что касается оккупированных Россией Крыма и Донбасса, то российский парламентарий не уточнил их судьбу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Жириновский заявил, что в составе России должны появится губернии, включающие части территорий Украины, в том числе Киевская и Одесская губернии.