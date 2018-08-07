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Украина

Жириновский на росТВ отличился смешным фейком о планах Запада отдать Украине часть России (видео)

8:30 7 августа 2018   231
Владимир Жириновский
Инф. «ФАКТОВ»

Российскую Федерацию в скором времени ждет потеря территорий в пользу Украины. Так, согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) — лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше). Об этом заявил российский политик Владимир Жириновский.

«Теперь остался „хьюстонский проект“. Это о чем? Разделить нынешнюю Россию, вот сегодняшнюю. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам — часть Псковской области, Польша Львов заберет», — заявил он.

По словам Жириновского, Украине взамен Львова достанутся некоторые города России.

«Украине уже подарок готов. Им (написано прямо в тексте) разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск. Вот им это подарок», — сказал он.

Что касается оккупированных Россией Крыма и Донбасса, то российский парламентарий не уточнил их судьбу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Жириновский заявил, что в составе России должны появится губернии, включающие части территорий Украины, в том числе Киевская и Одесская губернии.

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