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Бывший «жених» Меган Маркл ждет первенца (фото)
Близкий друг и бывший коллега Меган Маркл Патрик Джей Адамс и его супруга Тройэн Беллисарио ждут первенца. Об этом сообщает интернет-издание E! News. 36-летний канадский актер Адамс (звезда телесериала «Форс-мажоры») и 32-летняя американская актриса Троэйн (известная по сериалу «Милые обманщицы») поженились в 2016 году после семи лет знакомства.
Слухи о беременности Троэйн пошли еще в конце мая, когда папарацци удалось сфотографировать актрису в купальнике во время отдыха в Греции. Уже тогда было заметно, что живот актрисы округлился.
В телесериале «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Меган Маркл играли влюбленную пару. В последнем эпизоде сериала с участием Меган (отказавшейся от актерской карьеры ради своих новых королевских обязанностей) их герои Майк Росс и Рэйчел Зейн сыграли свадьбу.
Адамс и Тройэн были в числе гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 19 мая этого года. Причем супругов подвергли острой критики за то, что они, как и почти все прочие приглашенные невестой американцы, в нарушение протокола опубликовали свои фотографии и видео со свадьбы в соцсетях.
Меган и Патрик играли в «Форс-мажорах» влюбленную пару
Патрик и его жена нарушали королевский протокол, выкладывая в соцсетях свои фото со свадьбы принца Гарри
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“ Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!”