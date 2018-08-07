Бывший «жених» Меган Маркл ждет первенца (фото)

Шоу-бизнес

Близкий друг и бывший коллега Меган Маркл Патрик Джей Адамс и его супруга Тройэн Беллисарио ждут первенца. Об этом сообщает интернет-издание E! News. 36-летний канадский актер Адамс (звезда телесериала «Форс-мажоры») и 32-летняя американская актриса Троэйн (известная по сериалу «Милые обманщицы») поженились в 2016 году после семи лет знакомства.

Слухи о беременности Троэйн пошли еще в конце мая, когда папарацци удалось сфотографировать актрису в купальнике во время отдыха в Греции. Уже тогда было заметно, что живот актрисы округлился.

В телесериале «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Меган Маркл играли влюбленную пару. В последнем эпизоде сериала с участием Меган (отказавшейся от актерской карьеры ради своих новых королевских обязанностей) их герои Майк Росс и Рэйчел Зейн сыграли свадьбу.

Адамс и Тройэн были в числе гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри 19 мая этого года. Причем супругов подвергли острой критики за то, что они, как и почти все прочие приглашенные невестой американцы, в нарушение протокола опубликовали свои фотографии и видео со свадьбы в соцсетях.

Меган и Патрик играли в «Форс-мажорах» влюбленную пару

Патрик и его жена нарушали королевский протокол, выкладывая в соцсетях свои фото со свадьбы принца Гарри