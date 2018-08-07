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Украина

В Украине возможны провокации в связи с визитом патриарха Кирилла в Стамбул

9:29 7 августа 2018   87
Кирилл и Варфоломей
Инф. «ФАКТОВ»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен встретиться с патриархом Варфоломеем, чтобы отговорить его от предоставления Томоса Украине. Такое мнение высказал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

По его словам, накануне визита патриарха РПЦ к Вселенскому патриарху стоит ждать всевозможных провокаций в Украине, так как Кириллу нужны будут «аргументы» и «соответствующая картинка», от вандализма и нападения на храмы экзерхата РПЦ в Украине до фактов «притеснения верующих».

«Также Вселенскому патриарху и его окружению стоит с особым вниманием отнестись к «дарам» из Москвы! Потому что, как отметили британские СМИ, Украина получит Томос, если не будет «Новичка», — сказал Тымчук.

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О предстоящем визите патриарха Кирилла в Константинополь сообщил также сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) со ссылкой на Офис генерального секретаря Священного Синода Константинопольского патриархата.

Как писали «ФАКТЫ», ранее предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что Томос об автокефалии предоставят Украине еще в этом году.

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