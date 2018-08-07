Принц Гарри потряс фанатов дырой в ботинке (фото)

Стиль жизни

После того как английские СМИ опубликовали фотографии Меган Маркл, случайно продемонстрировавшей свое нижнее белье, внимательные фанаты разглядели, что и у сопровождавшего ее супруга принца Гарри также были некоторые проблемы с гардеробом.

Как сообщает издание New Idea, на одном из снимков, сделанных на свадьбе друга принца Чарли ван Страунбензи, четко видно, что на подошве левого ботинка Гарри имеется довольно большая… дыра. Некоторые поклонники королевской семьи сочли недопустимой такую неряшливость. Другие считают, что такая мелочь никак не повлияла на в целом безупречный имидж внука королевы, который выглядел под стать своей жене, в очередной раз оправдавшей свое неофициальное звание «иконы стиля». Многоцветное платье с плиссированной юбкой стоимостью около 500 от канадского бренда Club Monaco американских долларов было распродано в интернете буквально за считанные часы после появления герцогини Сассекской на публике.

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