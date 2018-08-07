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Назван эффективный способ, как разобраться с нелегальным оружием в Украине
В правоохранительных органах заявили, что одним из методов борьбы с обращением в Украине нелегального оружия могут быть как акции по добровольной его сдаче за деньги, так и борьба с теми, кто переделывают не боевое оружие в боевое и кто заказывает такие «стволы».
«То, что изымается в ходе проведения спецопераций или же добровольно сдается — это небольшая часть нелегальных стволов, которые сейчас имеются на руках. По моему мнению, нужно пойти по уже отработанному пути других стран, где также были вооруженные конфликты, — объявить амнистию и за сдачу платить небольшие деньги. Тогда, многие обладатели военных „сувениров“ все-таки принесут и вполне легально получат пусть небольшие, но деньги, и точно не понесут их на рынок, чтобы продать», — заявил в интервью «ФАКТАМ» полицейский Артем Дорофеев (фамилия изменена по просьбе собеседника).
Впрочем, по его словам, такой подход не решит проблему в полной мере. Ведь помимо огнестрельного оружия в Украине существует мощный рынок переделок импортных легальных пистолетов. «Возьмем турецкий стартовый пистолет Zoraki 914S, который в большом количестве вполне легально импортируется в Украину по доступной цене — около сотни долларов. Если его обладатель способен потратить еще столько же, отдав местному умельцу по переделке оружия, то может стать обладателем „резинострела“. А за дополнительные две сотни долларов „кулибины“ способны переделать Zoraki уже в боевой пистолет», — подчеркнул представитель правоохранительных органов и добавил, что с последними и с заказчиками переделанных «стволов» будет бороться полиция. Ведь эту категорию граждан добровольная сдача оружия, даже с оплатой, не интересует.
Полный текст материала о нелегальном обороте оружия в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ» Стреляет и взрывается все чаще: как решить проблему нелегального оружия в Украине
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