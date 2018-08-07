Криптовалюты в законе: сколько украинцы заплатят за легализацию

Деньги

Несмотря на то что виртуальные деньги пока не имеют в Украине официального статуса, законодатели не оставляют попыток ввести налог на операции с ними. Народные депутаты подготовили очередной законопроект о налогообложении криптовалют. По их оптимистическим прогнозам, документ может быть принят до конца нынешнего года. Так что же предлагают владельцам биткойнов, эфириумов и криптокарбованцев?

Один из авторов законопроекта, народный депутат Украины Алексей Мушак сообщил порталу LIGA.net, что законопроект, который поступит на рассмотрение парламента уже в сентябре, предлагает взимать 5% от разницы между ценой продажи токена (биткойна либо другой электронной валюты) и задокументированной ценой его покупки или стоимостью майнинга.

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Кроме того, физические лица будут платить еще и военный сбор в размере 1,5% от суммы обмена криптовалют на традиционные, фиатные, деньги либо от стоимости товаров и услуг купленных за криптовалюту. Депутаты предлагают ввести эти новшества уже с 2019 года на временной основе — до 2025 года.

Согласно данному законопроекту, контролировать и регулировать рынок криптовалют в Украине предлагается поручить Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Стоит отметить, что буквально на днях Совет по финансовой стабильности поддержал концепцию регулирования операций с криптовалютами, которая предполагает признание в Украине определенных категорий криптовалют и токенов финансовыми инструментами.

«Это важный первый шаг в формировании консенсуса среди государственных органов и финансовых регуляторов, который подтверждает готовность работать с Верховной Радой Украины и крипторынком по формированию законодательной и нормативной базы, что обеспечит прозрачность и качество отношений с криптовалютами инвесторов и участников рынка», — заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

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Как видим, определенное движение в направлении легализации и регулирования рынка криптовалют наблюдается как со стороны исполнительной, так и законодательной власти. Хотя до какой-то определенности еще очень далеко. Тем не менее уже сейчас в Украине можно рассчитываться криптовалютойза некоторые товары и услуги.

Стоит также напомнить, что в Государственной службе спецсвязи и защиты информации официально разъяснили, что «майнинг криптовалют не относится к лицензированным видам услуг и администрацией Госспецсвязи не рассматривался вопрос введения лицензирования в отношении этого вида деятельности».