Украина

В отеле под Львовом отравились 16 детей

В селе Раковец Львовской области отравились 16 детей и один взрослый. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Как передает УНН, инцидент произошел в отеле «Джем».

«Пострадавших госпитализировали вчера вечером. У всех — диагноз „пищевая токсикоз-инфекция“. Пострадавшие в состоянии средней тяжести», — проинформировали в департаменте.

Шестнадцать детей — 2001−2006 года. Все они — жители Шепетовского района. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как писали «ФАКТЫ», в последнее время из-за жары участились отравления продуктами питания. Большой резонанс в обществе вызвало недавнее отравление шаурмой в Киеве, в котором пострадали до ста человек.