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В отеле под Львовом отравились 16 детей
В селе Раковец Львовской области отравились 16 детей и один взрослый. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Как передает УНН, инцидент произошел в отеле «Джем».
«Пострадавших госпитализировали вчера вечером. У всех — диагноз „пищевая токсикоз-инфекция“. Пострадавшие в состоянии средней тяжести», — проинформировали в департаменте.
Шестнадцать детей — 2001−2006 года. Все они — жители Шепетовского района. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как писали «ФАКТЫ», в последнее время из-за жары участились отравления продуктами питания. Большой резонанс в обществе вызвало недавнее отравление шаурмой в Киеве, в котором пострадали до ста человек.
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