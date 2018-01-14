Два человека погибли во время пожара в Краматорске, — полиция

Пресс-служба краматорского отдела полиции Донецкой области сообщила о том, что от задымления во время пожара погибли двое жителей города — мужчина и женщина. Об этом говорится в сообщении на сайте правоохранителей.

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«Установлено, что возгорание в квартире жилого дома произошло около 9 утра, предварительно — от окурка. По данному факту полицейские начали проверку», — уточняют в полиции.

Сотрудников ГосЧС вызвал брат хозяина квартиры, который увидел пожар. Спасатели, в свою очередь, сообщили об этом правоохранителям.

«Во время ликвидации очага возгорания были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 50-летней сожительницы. Предварительно они погибли от задымления — следов насильственной смерти обнаружено не было», — сказано в сообщении.

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Соседи погибших говорят, что пара злоупотребляла алкоголем. Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что полицейскими города Краматорска был задержан пироман, который в течение месяца совершил 27 поджогов на территории города. Правонарушителю всего 18-ть лет, он студент. Поджоги в течение месяца совершал практически ежедневно в один и тот же период суток — с 13 до 21 часа.

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