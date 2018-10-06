Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

8 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Андрей Перехрестенко

9:57 6 октября 2018   33
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

— Нужно ли осенью проверить родинки у дерматолога?

— Да, особенно если человек отдыхал на море, — рассказывает врач-дерматолог высшей категории, заведующий филиалом № 1 Коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр Шевченковского района г. Киева» кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко. — Ультрафиолетовые лучи могут подтолкнуть перерождение безобидной родинки в одну из самых агрессивных злокачественных опухолей кожи — меланому. Если ее вовремя не выявить и не удалить, то гибнет 95 процентов больных. Поэтому нужно регулярно осматривать свое тело самому или просить родственников, а заметив какие-либо изменения, показать их врачу. Доктор использует прибор дерматоскоп, с помощью которого детально рассмотрит поверхностные слои кожи.

Как лечить отрубевидный лишай? Можно ли без «химии» избавиться от грибковых заболеваний кожи? Какие признаки перерождения родинки? Как не пропустить рак кожи?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 октября, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог кандидат медицинских наук Андрей Петрович Перехрестенко.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua

Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 октября

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины