8 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит дерматолог Андрей Перехрестенко

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Нужно ли осенью проверить родинки у дерматолога?

— Да, особенно если человек отдыхал на море, — рассказывает врач-дерматолог высшей категории, заведующий филиалом № 1 Коммунального некоммерческого предприятия «Консультативно-диагностический центр Шевченковского района г. Киева» кандидат медицинских наук Андрей Перехрестенко. — Ультрафиолетовые лучи могут подтолкнуть перерождение безобидной родинки в одну из самых агрессивных злокачественных опухолей кожи — меланому. Если ее вовремя не выявить и не удалить, то гибнет 95 процентов больных. Поэтому нужно регулярно осматривать свое тело самому или просить родственников, а заметив какие-либо изменения, показать их врачу. Доктор использует прибор дерматоскоп, с помощью которого детально рассмотрит поверхностные слои кожи.

Как лечить отрубевидный лишай? Можно ли без «химии» избавиться от грибковых заболеваний кожи? Какие признаки перерождения родинки? Как не пропустить рак кожи? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 8 октября, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматолог кандидат медицинских наук Андрей Петрович Перехрестенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua Материал о прямой линии читайте в четверг, 18 октября

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