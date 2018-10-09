- 13:09 Взрывы в Ичне: знаменитый завод сгущенного молока остановил производство
- 13:00 В ПАСЕ поддержали антироссийские правки
- 13:00 «Умерла бы за Сталина»: журналистка российского телеканала шокировала своими твиттами
- 12:59 От Гриценко требуют назвать его «адекватных людей» в окружении Путина
- 12:38 Сборная Украины улетела в Италию без шести футболистов
- 12:37 Томос для Украины: в Стамбуле началось решающее заседание Синода Вселенского партриархата
- 12:26 У Анджелины Джоли роман с одним из самых завидных холостяков Голливуда — СМИ
- 12:19 Звезда «Дизель Шоу» рассекретила редкое имя сына
- 12:11 Пьяные звезды российского футбола избили трех человек: момент попал на видео
- 12:11 Ценные боеприпасы: стало известно, что взорвалось на складах в Ичне
От Гриценко требуют назвать его «адекватных людей» в окружении Путина
Главный редактор «Левого берега» Олег Базар (на фото) на своей странице в Facebook резко отреагировал на выступление Анатолия Гриценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV. В прямом эфире политик в очередной раз заявил, что ведет тайные переговоры по Донбассу, где одной из сторон являются некие «вменяемые люди из окружения Путина».
«Хотелось бы, чтобы Анатолий Степанович наконец назвал этих „вменяемых людей из окружения Путина“, с которыми он ведет переговоры», — написал журналист в соцсети. В комментариях к своему посту Олег Базар напомнил, что подобные заявления Гриценко уже делал в интервью «Левому берегу» в июле.
«Но, кроме этих форматов (переговоров. - Авт.), есть еще неофициальный. Он четырехсторонний: Украина, Россия (ее адекватная часть, которая имеет выход к тому, чтобы положить на стол Путину документы), Европа (прежде всего французы и немцы) и Америка. Кто эти люди? Я не могу назвать фамилий. Мы так договорились. Но это люди, которые имеют опыт в сфере обороны, безопасности, международной политики, дипломатии. Люди уровня или министров, или генералов с четырьмя звездами», — заявлял Гриценко в интервью «Левому берегу».
«Хотелось бы наконец конкретики. Кто эти „адекватные“ люди в окружении Путина?» — спрашивает у Анатолия Гриценко главный редактор «Левого берега» Олег Базар.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.