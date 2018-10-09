От Гриценко требуют назвать его «адекватных людей» в окружении Путина

Политика

Главный редактор «Левого берега» Олег Базар (на фото) на своей странице в Facebook резко отреагировал на выступление Анатолия Гриценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV. В прямом эфире политик в очередной раз заявил, что ведет тайные переговоры по Донбассу, где одной из сторон являются некие «вменяемые люди из окружения Путина».

«Хотелось бы, чтобы Анатолий Степанович наконец назвал этих „вменяемых людей из окружения Путина“, с которыми он ведет переговоры», — написал журналист в соцсети. В комментариях к своему посту Олег Базар напомнил, что подобные заявления Гриценко уже делал в интервью «Левому берегу» в июле.

«Но, кроме этих форматов (переговоров. - Авт.), есть еще неофициальный. Он четырехсторонний: Украина, Россия (ее адекватная часть, которая имеет выход к тому, чтобы положить на стол Путину документы), Европа (прежде всего французы и немцы) и Америка. Кто эти люди? Я не могу назвать фамилий. Мы так договорились. Но это люди, которые имеют опыт в сфере обороны, безопасности, международной политики, дипломатии. Люди уровня или министров, или генералов с четырьмя звездами», — заявлял Гриценко в интервью «Левому берегу».

«Хотелось бы наконец конкретики. Кто эти „адекватные“ люди в окружении Путина?» — спрашивает у Анатолия Гриценко главный редактор «Левого берега» Олег Базар.



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