К бойне в Керчи приложила руку «планета смерти»: астролог озвучила неожиданную версию

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— С 14 по 17 октября Луна находилась в знаке Козерога, — говорит Валентина Виттрок. — В такие периоды люди всегда чувствуют подавленность, безысходность, их одолевает плохое настроение. Но сейчас сочетание Луны с Козерогом отягощается тем, что в этом знаке находятся две, мягко говоря, недобрые планеты — Сатурн и Плутон. Первый «отвечает» за жесткую дисциплину и ограничения, второй — за смерть и катаклизмы, причем не единичные, а массовые — с участием большого количества людей. Что до Луны, то она в данном случае выступает катализатором или, если хотите, провокатором: по сути, спутник Земли и «поджег» эту ситуацию, а дальше уже все развивалось по нарастающей: Плутон свой шанс собрать смертельную жатву не упустил.

— Знаю, что Плутон еще называют «планетой смерти».

— И достаточно часто. Плутон открыли довольно поздно, в 1939 году его обнаружил американский астролог Клайд Томбо. Свое имя планета получила в честь древнеримского бога Плутона — повелителя царства мертвых. Полный оборот этой планеты вокруг Солнца составляет около двух с половиной сотен лет, точнее, 246 лет, а от центра нашей Солнечной системы до него почти шесть миллиардов километров. Плутон излучает холодный свет (его символ — холодное пламя), с Земли он кажется яркой звездой. Интересно, что на нем все время светло — день не отличается по степени освещенности от ночи. Тем не менее американское космическое агентство NASA считает, что Плутон — одна из трех планет, на которой в будущем (если условия жизни на Земле станут непригодными для выживания) смогут поселиться люди.

— На враждебной планете?!

— Если говорить о его влиянии на жизнь на Земле, то оно, действительно весьма неблагоприятно. Эта планета передвигает, как фигуры на шахматной доске, не отдельных людей, а большие массы народа. Плутон задействует их в баталиях — как военных, так и политических, из-за чего одни народы угнетают другие, превращая их в рабов.

Именно Плутон отвечает за самую опасную для человека энергию — атомную. Конечно, это неприятная работа, но кто-то должен ее делать. Как санитар человеческого общества Плутон собирает неприятные проявления человеческой натуры, тщательно их перерабатывает, а потом сжигает в своем пламени.

Не зря незадолго до открытия Плутона к власти в Германии пришел Гитлер, а в Советском Союзе в качестве государственной политики оформился сталинизм. «Планета смерти» как будто показала, что человечество в моральном отношении не соответствует культурном уровню, которого достигло общество, оно, как и в доисторические времена, готово в массовом количестве уничтожать себе подобных.

И несколько слов о холодном пламени, являющемся символом Плутона. Это свидетельство того, что «планета смерти» помимо всего прочего отвечает и за месть. Помните, ее еще называют «блюдом, которое нужно подавать холодным».

— Как часто Плутон провоцирует массовую гибель людей?

— Известно много таких примеров. Каждый раз, когда в истории человечества мы имеем дело с массовыми убийствами, можно не сомневаться: речь идет о напряженном аспекте Плутона в сочетании с другими не менее опасными, планетами.

Так, во второй половине 1914 года на небе образовался так называемый аспект катастроф: соединение Плутона с Сатурном, что привело к началу Первой мировой войны. Квадратура Плутона с Сатурном в 1939—1940 годах спровоцировала начало Второй мировой войны. Следующее соединение этих планет произошло в 1947—1948 годах и совпало с началом «холодной войны» между Западом и странами социалистического лагеря. Оппозиция этих злых планет в 1965—1967 годах во много стала причиной войны во Вьетнаме, а их квадратура осенью 1973 года способствовала арабско-израильскому конфликту.

Соединились Сатурн и Плутон и в конце 1982 — начале 1983 года, что стало предвестником «перестройки». Казалось бы, это событие было скорее положительным, чем отрицательным, но оно сопровождалось гибелью большого количества людей. Достаточно вспомнить последовавшие вскоре Чернобыльскую катастрофу, гибель «Адмирала Нахимова», землетрясение в Армении, да и распад Советского Союза сопровождался кровопролитием во многих республиках.

— Плутон имел отношение к известны событиям на Майдане в 2014 году?

— Конечно! В начале 2014 года наблюдалось длительное напряжение сразу двух планет — Плутона и Уран, который символизирует перемены и будущее. Уран отвечает за переход человеческого общества с одного уровня на другой, поэтому он отметился во всех революциях, которые произошли в мировой истории. Как правило, напряжение Плутона длится от нескольких месяцев до нескольких лет, но иногда даже короткий аспект — такой, как прохождение Луны по знаку Зодиака, в котором в тот момент находится Плутон, — может спровоцировать террористический акт или массовое убийство, как и были квалифицированы вчерашние события в Керчи.

— Чего нам еще ждать от Плутона в ближайшее время?

— Вчера Луна покинула знак Козерога, поэтому на какое-то время планета смерти останется в замороженном состоянии, так что пока землянам ничего не угрожает.

Напомним, ранее эксперты в комментарии «ФАКТАМ» предположили, что теракт в Керчи организовали российские спецслужбы, которые в будущем обвинят в нем Украину.

Отметим, недавно астропсихолог Валентина Виттрок предупредила украинцев об опасности в связи с наступлением времени ретроградной Венеры.

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