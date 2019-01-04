Подарок под елку: на оккупированном Донбассе взлетела стоимость муки

Украина

С 1 января в фейковой «ДНР» повышен акциз на муку с 3 до 50 процентов. Постановление об этом «правительство» издало 27 декабря 2018 года, однако позже оно исчезло с официального сайта.

Видимо, чтобы не «волновать» народ в праздничные дни, уверены жители. В местных пабликах люди пишут, что «цены на муку и хлеб могут взлететь очень прилично». «Злые языки» предполагают следующую схему: на местную муку могут ввести предельно допустимые цены и она попадет в разряд дефицита, ну, или только для хлеба. А в свободной продаже будет по так называемой рыночной цене, с учетом новых пошлин", — сообщил в соцсетях пользователь, пишущий под ником Сеня Анатолич Варм.

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С предвосхищением ждем-с стабилизации", — иронизирует он по поводу «очередного подарка под елочку» от «властей».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главарь «ДНР» Денис Пушилин разозлил народ «щедрыми» новогодними обещаниями.

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